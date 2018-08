Du 5 au 27 septembre, le violoncelliste Eric Longsworth partira en balade sur les sentiers de La Réunion, son violoncelle sur le dos. Tous les musiciens, conteurs et mélomanes sont invités à prendre la route avec lui au fil des 24 étapes jusqu'à la grande fête finale. Un cameraman et un preneur de son l'accompagneront pour capter les moments forts de cette randonnée musicale au coeur des plus beaux paysages de l'île.

Pour Eric Longsworth, c’est la deuxième randonnée musicale. En septembre 2016, il était déjà parti en musique sur le Sentier des Huguenots, en Rhône-Alpes, qui raconte l’histoire de l’exil des premiers protestants fuyant les persécutions religieuses. " C’est un itinéraire de 400 km qui m’a inspiré beaucoup de réflexion autour de l’exil, un sujet toujours d’actualité avec l’exode des migrants que nous connaissons aujourd’hui ", explique Eric. Qui se défausse de l’idée de rando-concert : " Je ne veux pas donner des concerts, je veux jouer avec tous ceux que je rencontre, quel que soit leur niveau, quel que soit le style de musique qu’ils jouent. C’est une rencontre musicale que je propose à tous ceux qui veulent venir marcher avec moi. "

Le violoncelliste et compositeur de jazz s’attend à découvrir de belles partitions inédites de maloya, de séga… entre autres styles. Mais surtout des rencontres avec des personnes, des pages de vie à partager. Car le musicien est curieux de l’humain, de l’histoire des territoires. " La Réunion, terre de métissage, m’inspire par son vivre-ensemble unique au monde. C’est un exemple dont nous avons tellement besoin aujourd’hui. En marchant en musique avec ses habitants, je veux participer à la dynamique de ce territoire, découvrir et partager ses richesses culturelles et naturelles ". D’où la présence du cameraman et du preneur de son, sur ses traces. " Il n’y a aucun projet fixé pour l’instant. Nous allons capter des moments de vie et de musique, des paysages, dans l’idée peut-être de faire un film ".

Au rythme de la rencontre

Le départ de la randonnée, organisée par l’association Nakiyava, aura lieu le 5 août à La Grotte des premiers français, à Saint-Paul, à 9h. La randonnée musicale en 24 étapes est ouverte à tous ceux qui aiment marcher. " Certains itinéraires, sur le littoral, sont plus faciles, cela permet à tout le monde de pouvoir venir vivre un moment de partage autour de la musique ", souligne le musicien. Un personnage, un vrai. Né aux Etats-Unis, Eric Longsworth a vécu quinze ans au Québec avant de s’installer en France en 2002. Les amateurs de jazz et de musique éclectique apprécient ce que ce violoncelliste de formation classique a apporté au monde de l’improvisation. Des métissages sonores, de style, de rythmes que le mélomane retrouve dans la discographie d’Eric Longsworth. Discographie qui s’inscrit, comme cette randonnée musicale, dans le droit fil de la rencontre et de l’inattendu. Si rien n’est écrit, tout reste à entendre…



Les 24 étapes au bon tempo

5 sept : de Saint-Paul au Port : 18 Km – D+ : 50 m

6 sept : du Port à Saint-Bernard : 17,8 Km – D+ : 850 m

7 sept : de Saint-Bernard à la Source de Saint-Denis : 10,8 Km – D+ : 500 m

8 sept : de Saint-Denis au Colosse : 31,5 Km – D+ : 50 m

9 sept : du Colosse à Bras Fusil, Saint-Benoît : 15,6 Km – D+ : 50 m

10 sept : de Bras Fusil à Sainte-Rose : 16,5 Km – D+ : 50 m

11 sept : de Sainte-Rose à Bois Blanc : 13,7 Km – D+ : 150 m

12 sept : de Bois Blanc au Tremblet : 16 Km – D+ : 250 m

13 sept : du Tremblet au Baril : 17,7 Km – D+ : 50 m

14 sept : du Baril à Saint-Joseph : 20 Km – D+ : 350 m

15 sept : de Saint-Joseph à Grands Bois : 13,8 Km – D+ : 280 m

16 sept : de Grands Bois au Domaine du Relais de Petite-Île : 11,2 Km – D+ : 900 m

17 sept : du Relais à la Ravine Blanche : 20 Km – D+ : 1100 m

18 sept : de la Ravine Blanche au Gite Dufour : 22 Km – D+ : 1300 m

19 sept : du Gite Dufour au Piton des neiges et Cilaos : 15 Km – D+ : 750 m

20 sept : Jour de repos à Cilaos

21 sept : de Cilaos à Marla : 11,5 Km – D+ : 1300 m

22 sept : de Marla à la Nouvelle : 7,7 Km – D+ : 450 m

23 sept : de la Nouvelle à Hell Bourg : 17,3 Km – D+ : 1000 m

24 sept : de Hell Bourg à Îlet de Malheur : 22,6 Km – D+ : 1200 m

25 sept : de Îlet de Malheur à Cayenne : 7 Km – D+ : 450 m26 sept : de Cayenne à Bois de Nèfles : 20,3 Km – D+ : 700 m

27 sept : de Bois de Nèfles à Bois Rouge : 12,2 Km – D+ : 450 m