BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 29 août 2018



- Commerce de centre-ville : la bataille (presque) perdue

- Eric Longsworth balade le jazz sur les sentiers réunionnais

- Usurpation de plaque : alors qu'elle n'a jamais quitté La Réunion, sa voiture contrôlée pour excès de vitesse aux Pays-Bas

- Conseil départemental - Le Tampon a son le Pacte de solidarité territoriale

- Un marché forain à la Rivière des Galets

- La pa Météo France i di, sé zot i di : Soleil dans l'Ouest, couvert ailleurs

Commerce de centre-ville : la dure bataille pour la survie

Samedi 1er septembre, c'est la Nuit des soldes, qui marque le coup d'envoi de six semaines de prix bradés faisant suite à plusieurs semaines de braderie et promos diverses et variées. Les prix qui jouent au yoyo toute l'année impactent le commerce de centre-ville déjà mis à mal par la baisse du pouvoir d'achat et l'offre pléthorique des galeries commerciales. Pour dynamiser le centre-ville, la Ville de Saint-Denis a budgété trois millions d'euros sur trois ans et lancé des projets de stationnement. Mais certains commerçants doutent que cela suffise si les mentalités n'évoluent pas.

Eric Longsworth balade le jazz sur les sentiers réunionnais

Du 5 au 27 septembre, le violoncelliste Eric Longsworth partira en balade sur les sentiers de La Réunion, violoncelle sur le dos. Tous les musiciens, conteurs et mélomanes sont invités à prendre la route avec lui au fil des 24 étapes jusqu’à la grande fête finale. Un cameraman et un preneur de son l’accompagneront pour capter les moments forts de cette randonnée musicale au cœur des plus beaux paysages de l’île.

Usurpation de plaque : alors qu’elle n’a jamais quitté La Réunion, sa voiture contrôlée pour excès de vitesse aux Pays-Bas

Julie* n’en revient pas, dans sa boîte aux lettres ce matin, une amende pour un excès de vitesse commis aux…Pays-Bas il y a dix jours. Apparemment sa petite Twingo, qui n'a jamais quitté l'île, aurait d’elle même traversé l’océan, remonté l’Afrique et l’Europe pour une petite virée (un peu) trop rapide dans la jolie ville médiévale d’Eindhoven.

*Le prénom a été modifié

Conseil départemental - Le Tampon a son le Pacte de solidarité territoriale

C'est en mairie, salle des mariages, que le Président du Département Cyrille Melchior avait rendez-vous ce mardi 28 août 2018, pour signer avec le maire André Thien Ah Koon, le Pacte de Solidarité Territoriale. "Pour rappel, cette convention de partenariat permet aux municipalités de soutenir des actions de proximité adaptées à leurs besoins, à leurs attentes et aux réalités des territoires et des populations" indique le conseil départemental

La pa Météo France i di, sé zot i di -Soleil dans l'Ouest, couvert ailleurs

Matante Rosina dit qu'il vaut mieux être à l'Ouest où le soleil brille et la mer se fait calme en journée. Pour aller visiter vite fait les gramounes dans le Sud et dans l'Est, elle sort son parapluie et n'ira pas tremper ses savates dans la mer, trop agitée. C'est vrai du côté de chez vous ?