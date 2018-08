Julie* n'en revient pas, dans sa boîte aux lettres ce matin, une amende pour un excès de vitesse commis aux...Pays-Bas il y a dix jours. Apparemment sa petite Twingo, qui n'a jamais quitté l'île, aurait d'elle même traversé l'océan, remonté l'Afrique et l'Europe pour une petite virée (un peu) trop rapide dans la jolie ville médiévale d'Eindhoven.

Pour cette infraction, on lui demande la modique somme de 71 €, à payer avant le 22 octobre… Sa Twingo, bien rangée dans le garage n’a pourtant pris la mer qu’une seule fois : pour venir de métropole jusqu’à La Réunion. Alors comment sa plaque s’est retrouvée flasher dans le sud des Pays-Bas ?

La conductrice réalise qu’on a tout simplement usurpé ses numéros d’immatriculation. Elle se résigne à appeler La Centraal Justitieel Incassobureau pour avoir plus d’informations.

Le téléphone sonne dans le vide jusqu’à ce qu’enfin une voix réponde, une dizaine de minutes plus tard. La standardiste au fort accent néerlandais explique gentiment qu’il n’y pas 36 solutions : il faut "faire appel au procureur du Roi" à Utrecht aux Pays-Bas, dans les 45 jours. Heureusement, l’excès de vitesse a été relevé par un radar automatique, il est donc possible de demander une copie de la photographie prise… Bon il faut faire une demande qui prendra encore de longues minutes et celle-ci sera traitée dans les deux semaines à venir…

Pour la suite, Julie devra déposer une plainte pour usurpation de plaque d’immatriculation au commissariat ou à la gendarmerie de son lieu de domicile. Elle sera enregistrée au fichier des véhicules volés.

Avec les preuves des allées et venues de sa Twingo sur l’île le jour du fameux excès de vitesse (ticket de péage, station service, attestation d’employeur etc.), la contestation et le dépôt de plainte, Julie aura en main tous les éléments pour contester la contravention. Le dossier devra être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’officier du ministère public.

Pour la pauvre Twingo à l’identité usurpée, Julie demandera un nouveau certificat d’immatriculation à la sous-préfecture. Heureusement, cette procédure est gratuite en cas de vol de plaque ou d’utilisation frauduleuse du numéro d’immatriculation.

Bref, Julie a encore beaucoup à faire, ce n’est pas sûre qu’elle s’amuse à perdre tout ce temps…

*Le prénom a été modifié