Lundi 27 août, la CFTC-Sud a déposé une plainte contre X pour favoritisme et détournement de fonds suite à la publication du rapport incendiaire de l'Inspection générale des Affaires Sociales fin juillet 2018. Le syndicat est donc le premier à tirer, alors que la FAFPHR attend les conclusions de la Cour des Comptes sur ce fameux rapport de l'IGAS pour faire de même. Mais un autre syndicat veut aller encore plus loin : la CFDT Santé prépare une procédure judiciaire nominative et séparer les responsabilités individuelles de celles du CHU dans la dérive financière et managériale du CHU Réunion. Selon Expédit Lockfat, de la CFDT-Santé, la plainte devrait être déposée avant la fin de l'année, contre des personnes bien identifiées et porter aussi sur des agissements récents, c'est à dire après la clôture du rapport de l'IGAS en 2016.

Ah ça y va, ça y va… les dépôts de plainte à la lanterne du CHU ! Après la FAFPHR qui avait annoncé son intention de porter plainte suite à la publication du rapport de l’IGAS, mais seulement une fois le rapport de la Cour des comptes rendu, voilà que la CFTC-Sud sort le stylo pour signer une plainte contre x. Mais un autre syndicat va plus loin : la CFDT Santé prépare une procédure judiciaire nominative. Selon Expédit Lockfat " il faut séparer les responsabilités individuelles de la responsabilité du CHU ". En clair, pour la CFDT, comme pour les autres syndicats impliqués, il y a eu faute et même fautes, conscientes, avec une volonté de camoufler les écarts.

Détournement de fonds, favoritisme…

Lundi 27 août 2018, la CFTC-Sud a donc porté plainte contre x pour favoritisme et détournements de fonds. La plainte concerne trois commandes passées auprès du groupe de communication GBO entre octobre 2015 et avril 2016, ainsi que des avantages accordés à des agents (séjours en métropole de 3 semaines pour une mission de deux jours, avancement de grade, d’échelon, rémunération trop élevée…). Et des faits de harcèlement sexuel " qui se seraient conclus par un arrangement de type promotion, même si la plainte reste ouverte ".

Des présumés coupables bientôt désignés

La CFTC-Sud, contrairement à la FAFPHR, n’a pas attendu les conclusions de la Chambre Régionale des Comptes attendues pour la fin de l’année. Un autre syndicat, la CFDT-Santé, s’apprête aussi à déposer des plaintes, mais nominatives celle-là. " D’ici quelques semaines, nous serons prêts ", explique Expédit Lockfat, secrétaire général de la CFDT-Santé. " Nous n’attaquerons pas que sur les faits signalés dans le rapport de l’IGAS mais également sur des malversations qui ont continué après 2016. Notre plainte ira plus loin que le seul rapport IGAS. " Et de rappeler que la CFDT-Santé " est le seul syndicat à avoir mandaté un avocat pour obtenir la publication du rapport de l’IGAS " qui, sinon, aurait sombré dans les abysses des archives administratives. " J’ai remis en main propre à Mme Buzyn, lors de son passage à La Réunion en 2017, ma demande de voir publié ce rapport. C’est quand même trop grave que l’éthique ait dû être rappelée par l’IGAS à la direction du CHU. " D’où la conviction de la CFDT-Santé qu’il s’avère indispensable de séparer les responsabilités individuelles de la responsabilité du CHU dans la dérive financière et managériale constatée par l’IGAS. Et subie par les employés du CHU Réunion. " Si ce rapport avait été publié plus tôt, et pas 15 mois après sa rédaction, le plan de redressement de l’hôpital aurait été différent ", estime la CFDT-Santé, qui ne croit pas à un malencontreux retard. " C’est un retard volontaire ! ", affirme Expédit Lockfat.

Le syndicaliste attend aussi de rencontrer la nouvelle directrice de l’ARS OI, Martine Ladoucette, qui prendra ses nouvelles fonctions le lundi 3 septembre 2018. " Il faut que le CHU reparte sur de bonnes bases, avec une direction intègre ", conclut-il, reprenant en cela les vœux de changement de direction clairement exprimé par l’ensemble des syndicats mobilisés sur cette affaire.

Contrairement à ce qu’avait avancé la direction du CHU dans son droit de réponse suite à la conférence de presse de la FAFPHR le 7 août, le syndicat autonome n’est donc pas le seul à réagir à la publication du rapport de l’IGAS sur la gouvernance et la gestion administrative et financière du CHU entre 2012 et 2016…

