BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 30 août 2018



- Que se passe t-il à la Brigade Anti-Criminalité de Saint-André ? La BAC accusée de plusieurs dérapages

- Derma Nüde : L'esthécienne devant ses juges

- Baisse des subventions : des ligues sportives veulent une Journée no Sport

- Firmin Viry et le Maloya tradisyon à la Cité des Arts

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait plutôt beau

Saint-André - la Brigade anti-criminalité mise en accusation

C'est ce qu'affirment nos confrères du Journal de l'Ile. Ce mercredi 29 août, le quotidien, affiche une Une bien polémique " Saint-André : viols, proxénétisme, faux PV... les sales méthodes de la BAC ". La réactions des syndicats de police est épidermique. Levée de boucliers, les trois syndicats principaux parlent de " lynchage médiatique ".

Derma nude : L'esthéticienne devant ses juges

La gérante de deux instituts de beauté Derma Nüde comparaît aujourd’hui, jeudi 30 août 2018, devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Muriel Hoarau. devra répondre de blessures involontaires sur des clientes et d’exercice illégal de la médecine. Muriel. H pratiquait l’épilation définitive dans ses instituts implantés à Saint-Paul et à Saint-Pierre.

Baisse des subventions : des ligues sportives veulent un Journée no Sport

Organisée le 23 septembre, la Journée Sports pourrait être hors jeu à La Réunion pour les Ligues sportives et le Comité régional olympique et sportif. Les organisations sportives réunionnaises ont décidé de bouder cette journée instituée par l'Etat pour protester face aux baisses de financement, une manière de siffler le pénalty. A charge pour Thierry Terret, ministériel aux jeux olympiques et paralympiques, de jouer l'arbitre. En effet, une délégation de 14 responsables associatifs l'a rencontré mardi 28 août 2018 lors de son passage dans l'île pour une mise au point sur les difficultés rencontrées, tant pour l'organisation des Jeux des îles que pour la vie des clubs et des Ligues au quotidien. S'ils en sont sortis rassérénés d'avoir été écoutés, rien n'est pourtant réglé encore.

Firmin Viry et le Maloya tradisyon à la Cité des Arts

Pour sa sixième saison, La Cité des Arts de Saint-Denis consacre une semaine entière au patrimoine réunionnais, du 11 au 16 septembre… Maloya, ateliers, expositions, conférences... Le point d'orgue sera le concert du "géant" Firmin Viry. A 83 ans, l’artiste qui a porté le Maloya dans la lumière sera aux côté de Danyèl Waro, Tiloun et Bann Laope.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait plutôt beau

Matante Rosina est plutôt contente, il devrait faire plutôt beau ce jeudi 30 août 2018, sauf bien sûr si quelques nuages taquins venaient déjouer tout cela... Dites nous ce qu'il en est chez vous