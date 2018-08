La préfecture de La Réunion a communiqué ce vendredi 31 août 2018, les prix de vente maximum des hydrocarbures à La Réunion à compter du 1er septembre 2018. Pour rappel, depuis l'actualisation du mois de juillet 2014, afin de mieux correspondre à la nature des produits consommés dans le département, la cotation de référence du supercarburant utilisée est la Mogas 95 Unleaded (en lieu et place de la Mogas 97 Unleaded précédemment utilisée). La référence pour le gazole est restée inchangée.

"Sur la période de référence, on constate une évolution des cotations moyennes des carburants orientée à la hausse par rapport au mois précédent : + 1,74 % pour le supercarburant, + 0,77 % pour le gazole.

En ce qui concerne le gaz, la cotation mensuelle du BUTANE augmente à 595 $/TM. Ce mois-ci, comme les mois précédents, la structure intègre une pondération des cotations BUTANE et PROPANE afin de se rapprocher de la réalité des produits intrans ainsi qu’une ligne détaillant les droits de douanes acquittés (à hauteur de 0,7 % de la valeur CAF en € du produit).

La moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 1,1500 $ pour 1 € pour le gaz et à 1,1499 pour les carburants. La baisse de l’euro face au dollar contribue à renchérir les prix des produits (+ 10 cts pour le gaz, + 1ct pour le SSP et le gazole).

Les prix à La Réunion

Le sans plomb

La hausse de la cotation (+ 1,74 %) est accentuée par la dépréciation de la parité euro/dollar (-1,56 %). Le fret est en baisse de 8,57 %. En définitive, le prix CAF est en hausse de + 3,04 %. Le prix public augmente de 2 ct à 1,51 €/litre.

Le gazole

La hausse de la cotation moyenne du gazole est de moindre importance que celle du SSP (+ 0,77 %). Comme pour le SSP, le fret est en baisse et la parité est défavorable. La conjonction de ces paramètres induit une hausse du prix CAF de + 2,12 %.

Le prix de vente se fixe à 1,21 €/litre (+ 1ct).

Le gaz

La cotation mensuelle (issue de la pondération) est en hausse de 4,4 %. Elle impacte le prix de la bouteille à la hausse à hauteur de + 27 cts environ. La dépréciation de l’euro (-1,55 %) de son coté, influence le prix de la bouteille à hauteur de + 10 cts environ. Le contrat de fret est inchangé.

Le prix final de la bouteille s’établit en hausse à 18,09 € contre 17,71 € le mois précédent (+ 38 cts).

En conséquence les prix des produits pétroliers et gaziers de La Réunion s’établissent de la façon suivante au 1er septembre 2018 :

Prix au 1er septembre 2018

Supercarburant (€/litre) : 1,51

Gazole (€/litre) : 1,21

GNR (€/litre) : 0,76

Pétrole Lampant (€/litre) : 0,76

Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) : 0,76

Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) : 0,75

Gaz (€/bouteille de 12,5 kg) : 18,09