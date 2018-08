BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 31 août 2018



Mayotte : Le bureau de l'immigration et de l'intégration (très partiellement) rouvert

La situation durait depuis fin février dernier. Une fermeture partielle au départ décidée par le Préfet. Puis la fermeture est devenue totale à cause blocage du collectif des citoyens de Mayotte fin juillet dernier. Aujourd'hui, les services de l'Etat annonce " une réouverture très partielle " du bureau des étrangers. Hier, (jeudi 30 août), une trentaine de personnes a été reçue. Deux catégories de personnes : les malades pour qu'ils puissent recevoir leurs soins et les professeurs étrangers pour qu'ils puissent enseigner. Une amélioration mais le problème est encore loin d'être réglé. Il y à peine une semaine, le Collectif des étudiants étrangers envoyait une lettre ouverte au Préfet pour lui demander de mettre fin à cette " situation dramatique ".

Yuka, l'application qui note vos produits

Yuka s'invite dans tout doucement dans les Smartphones de l'Île de La Réunion. Lancée en 2017, cette application qui scanne les code-barres vous mâche le travail en traduisant par un code couleur les étiquettes des produits alimentaires et des cosmétiques.

Alzheimer : l’ergothérapie pour réduire la prise en charge médicamenteuse

Soigner les troubles du comportement en limitant le plus possible le recours aux médicaments, c'est la vision que défend l'Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) du CHU Sud, implantée sur le site du Tampon. Ce service de soins de suite à vocation régionale vient d'être agrandi et optimisé pour accueillir six patients de plus, soit 12. Mais à terme, l'accueil pourrait inclure quatre patients supplémentaires.

Saint Denis - Centre Dramatique de l'Océan Indien - Vingt bougies et une nouvelle saison

La nouvelle saison du Centre Dramatique de l'Océan Indien (CDOI) sera marquée par une programmation riche : art plastique, danse expérimentale, musique, concert, théâtre... le tout dans une ambiance festive, d'autant plus qu'il y a vingt bougies a souffler. Si certaines rencontres sont déjà bien identifiées et reconnues, d'autres se développent. Amorcer des rencontres, créer des expériences pour le plaisir des yeux et des oreilles, le CDOI promet une saison intense.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil est au rendez-vous

Le soleil brillera quasiment toute la journée ce vendredi 31 août 2018, nous a dit Matante Rosina. Il y aura toutefois quelques petites averses par ci par là mais rien de bine méchant, dit encore notre gramoune préférée. C'est vrai chez vous ?