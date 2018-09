"Balades Créatives" vous donne rendez-vous ce dimanche 2 août 2018 à 10h pour une promenade-spectacle dans la Plaine des Cafres. Découvrez les légendes de Ti Jean, Grand Diab et Gran Mer Kalle sur les terres du Volcan, aux abords du magnifique sentier du Piton Argamasse.

"Zistwar Ti Zan si largamasse"

Dans une petite forêt de tamarins des Hauts, sur le chemin qui mène au Piton d’Argamasse c’est là que je suis né moi, Ti Zan, personnage des contes de La Réunion. C’est de cette naissance que je veux vous parler, de mon histoire, de celle qui n’est pas toujours racontée dans les livres pour enfants. J’ai connu de très près Gran Diab et aussi Gran Mèr Kal…

Si vous avez envie de me rencontrer, n’oubliez pas votre bonne humeur, votre imaginaire et si vous êtes rêveur je m’engage, moi Ti Zan à vous montrer le vrai visage de Grand Diab et si vous êtes joueur à vous faire rencontrer Gran Mèr Kal.

– Gran Mèr Kal kèl èr i lé ?

– Lèr bat karé si Piton Argamasse mon zanfan. Dégrouy la kalbas pou rézèrvé !

Chiens interdits.

Niveau: Facile

Dénivelé: + 100m

La balade-spectacle se fait sur l’aller du sentier, elle dure à peu près 1h30.

Temps de retour au parking: 25 minutes environ.

Informations et réservations sur le site de Balades Créative ou au 0692 50 97 29