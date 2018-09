Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 13 heures

L'association Alternatiba Péi organise cette année, pour la 4ème année consécutive, son village des alternatives au changement climatique. Chaque année, se sont entre 3 000 et 6 000 visiteurs qui participent à cet événement. Après Saint-Pierre, La Possession et Saint-Denis, le village continue son tour de l'île et sera cette année à Bras-Panon le dimanche 25 novembre 2018. En vue de cet évènement, une première réunion se tiendra samedi 1er septembre au Parc de la Trinité à Saint-Denis, de 11h à 16h.

