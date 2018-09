Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 39 minutes

La septième édition de la manifestation éco-sportive aura lieu le dimanche 16 septembre prochain Villèle. Le Pandathlon s'inscrit dans une démarche de sensibilisation et de modification des comportements environnementaux. Un événement original qui rassemble les Réunionnais autour de pratiques ludiques et écologiques, un rendez-vous maintenant attendu par de nombreux Réunionnais et qui associe chaque année, un cadre naturel exceptionnel à des possibilités étendues d'activités de plein air.

