Comme chaque année, le magazine américain Forbes a dévoilé sa liste des personnalités les mieux payées de l'année...Et surprise il consacre tout un classement aux fortunes de La Réunion... Qui sera le numéro un... petit indice : c'est un homme politique de 54 ans, ancien Maire du Tampon... non toujours pas ? Il est également président du conseil régional de La Réunion...

Allez bien entendu, ceci est une parodie !

On s’attendait à un classement un peu moins "politique"… Il se trouve que les plus grandes fortunes de l’île ne s’appelle ni Apavou ni de Chateauvieux. Habitués des bancs de l’Assemblée ou du Sénat, ils vont probablement être très étonnés...

8- Ericka Bareigts, femme politique, députée

7- Huguette Bello, femme politique, députée

6- Jean-Hugues Ratenon, homme politique, député

5- Thierry Robert, homme politique

4- Michel Vergoz, homme politique, maire de Saint-Rose

3- Michel Fontaine, homme politique

2- Nassimah Dindar, femme politique, sénatrice

Et l’heureux gagnant…

1- Didier Robert, homme politique, président du conseil régional de La Réunion

Bien entendu, ce classement est complètement faux, réalisé par le site Forbes10. Pour du vrai de vrai, il faut regarder du côté du palmarès des 500 plus grandes fortunes de France publié par Challenges en juin dernier. Pas de surprise, on retrouve bien Armand Apavou à la 341ème position, avec une fortune estimée à 250 millions d’euros. Bof bof quand on sait qu’il était à la 169ème place l’année dernière... des déboires judicaires sont passés par là. Jacques de Chateauvieux prend la 354ème place avec ses 245 millions d’euros. Puis la famille Ravate, à la 383ème et un patrimoine de 210 millions d’euros.