- Forbes : Les huit plus grosses fortunes de La Réunion

- Une chaîne humaine contre la carrière de Bois-Blanc le 9 septembre

- Le Tampon : La technique high tech au service du soin

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Zamal, coup de rabot, commerce, police, Mayotte

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des rayons de soleil dans la journée, des averses en soirée

Découvrez les huit personnalités les plus riches de La Réunion selon Forbes

Comme chaque année, le magazine américain Forbes a dévoilé sa liste des personnalités les mieux payées de l’année…Et surprise il consacre tout son classement aux fortunes de La Réunion… Qui sera le numéro un ? Petit indice : c’est un homme politique de 54 ans, ancien Maire du Tampon… non toujours pas ? Il est également président du conseil régional de La Réunion…

Allez bien entendu, ceci est une parodie

Une chaîne humaine contre la carrière de Bois-Blanc le 9 septembre

Et de Trois. Après le succès des deux premières chaînes humaines, les collectifs Touch Pa Nout Roche (TPNR) et Touch Pa Nout Marmailles, en organisent une troisième. Elle aura lieu à 9h30 le dimanche 9 septembre à Bois-Blanc (Saint-Leu). "La population est énervée, explique Elodie Marais, porte-parole de TPNR. Nous ne sommes pas écoutés : ni par le Préfet ni par La Région. Mais on ne baissera pas les bras." Le combat contre la carrière d'extraction de roches pour la construction de la NRL, située à Bois-Blanc se poursuit donc pour les habitants.

Le Tampon : La technique high tech au service du soin

Vendredi 31 août 2018 a été inauguré le nouveau plateau technique du service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) du CHU Sud sis au Tampon. Un équipement de pointe de plus de 1170 m2 pour prendre en charge des patients de toute la zone Océan Indien présentant des handicaps, des polytraumatismes ou des maladies neurologiques invalidantes.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Zamal, coup de rabot, commerce, police, Mayotte

- Et si le zamal remplaçait la culture sucrière....

- APL, allocations, retraite...Le coup de rabot a un coût humain et ça ne passe pas

- Commerce de centre-ville : la dure bataille pour la survie

- Saint-André - la Brigade anti-criminalité mise en accusation

- Mayotte : Le bureau de l'immigration et de l'intégration (très partiellement) rouvert

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des rayons de soleil dans la journée, des averses en soirée

Matante Rosina est plutôt contente, elle pourra aller pique-niquer ce dimanche 2 septembre 2018. Elle a vu que le temps est relativement agréable dans la journée. Elle se méfie tout de même des averses qui risque de l'embêter dans la soirée et dans la nuit. Elle ne va sortir son nez une fois le soleil couché. C'est vrai chez vous ?