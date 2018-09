Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 heures

Et de Trois. Après le succès des deux premières chaînes humaines, les collectifs Touch Pa Nout Roche (TPNR) et Touch Pa Nout Marmailles, en organisent une troisième. Elle aura lieu à 9h30 le dimanche 9 septembre à Bois-Blanc (Saint-Leu). "La population est énervée, explique Elodie Marais, porte-parole de TPNR. Nous ne sommes pas écoutés : ni par le Préfet ni par La Région. Mais on ne baissera pas les bras." Le combat contre la carrière de Bois-Blanc se poursuit donc pour les habitants.

