Vendredi 31 août 2018 a été inauguré le nouveau plateau technique du service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) du CHU Sud sis au Tampon. Un équipement de pointe de plus de 1170 m2 pour prendre en charge des patients de toute la zone Océan Indien présentant des handicaps, des polytraumatismes ou des maladies neurologiques invalidantes (Photo d'illustration)

Dans le service MPR du Tampon, les patients viennent de toute la zone Océan Indien : La Réunion, Mayotte, Les Comores, Madagascar, Maurice, Les Seychelles. Ils souffrent d’hémiplégies, de paraplégie ou de tétraplégie, de traumatismes crâniens, de lésions cérébrales, de polytraumatismes ou de diverses pathologies (maladie de Parkinson, sclérose en plaque…) ou qui ont dû subir une ou des amputations.

Un plateau technique performant

Pour mieux les prendre en charge et favoriser leur retour à une vie aussi autonome que possible, le service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) du Tampon dispose désormais d’un plateau technique optimum, comprenant notamment des rails pour la marche en suspension ainsi qu’une zone spécifique dédiée à l’analyse de la marche (gait RITE et EMG dynamique, walk aid) et une salle de posturographie avec plateforme de stabilométrie.

Une salle de groupe avec la Xbox permettant de travailler la kinesthésie pour retrouver l’équilibre complète ce nouvel équipement, ainsi qu’une salle d’ergothérapie avec du matériel domotique important permettant par exemple aux tétraplégiques d’effectuer des actes de la vie courante par commande oculaire, par mouvement gyroscopique de la tête ou par mouvement de la tête et capteur infra rouge au front, ainsi qu’un contrôle de l’environnement.

Le service de MPR dispose désormais d’un nouvel outil de soins de plus de 1170 m2 inauguré vendredi 31 août mais déjà fonctionnel depuis octobre 2017, qui optimise la structure antérieure constituée de la balnéothérapie et des locaux d’appareillage.

28 lits en hospitalisation et 20 places en hôpital de jour

Le service de médecine Physique et de Réadaption comprend un étage d’hospitalisation de 28 lits et un hôpital de jour de 20 places.

Les différents thérapeutes et soignants du service travaillent avec le patient et sa famille en vue d’obtenir le maximum de récupération des capacités fonctionnelles altérées et de compenser les incapacités, afin que le patient puisse recouvrer le maximum d’autonomie lui permettant une bonne réinsertion familiale, sociale et professionnelle.

Des consultations très spécialisées

Parallèlement à la prise en charge traumatologique, des consultations spécialisées sont ouvertes autour de l’appareillage des amputés, des troubles vésico-sphinctériens d’origine neurologique, de la vie affective et sexuelle, de l’aide à la procréation, de la médecine du sport, du rachis douloureux chronique, du traitement de la spasticité.

Sont aussi organisées des consultations pluri professionnelles post AVC. De même, l’Unité d’Insertion Socio-Professionnelle Comète France de La Réunion assure une permanence hebdomadaire dans le service dans le but de faciliter la réinsertion professionnelle précoce des patients dès la phase d’hospitalisation

ml/www.ipreunion.com