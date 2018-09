La Ville de Saint-Benoît organise son premier "Marché de nuit", placé sous le thème des Coutumes et traditions, le samedi 08 septembre 2018 de 16h à 21h30. l'occasion, le centre-ville deviendra piéton et de nombreuses animations sont prévues : concerts, zumba, dégustation...

Pour l'occasion, le centre-ville de Saint-Benoît deviendra piéton et animé. Tout comme la Place du marché couvert, il sera égayé par de nombreux stands commerçants. Vous pourrez y déambuler à votre aise et faire vos petites emplettes (gadgets, accessoires, produits du terroir et artisanaux...) grâce aux producteurs, artisans mais aussi aux forains présents. On vient au marché pour partager un moment de convivialité et de sympathie, alors, pourquoi ne pas prendre le temps de profiter des animations mises en place : des concerts (Sega"El, Couleurs Réunion...), de la zumba, des dégustations au marché couvert, un show mode mais aussi un quiz avec pleins de cadeaux à gagner.

Sur place, des Food truck vous proposeront de la cuisine du monde mais aussi locale. Pour les enfants, il y aura des jeux gonflables mais également des balades en calèche gratuites.