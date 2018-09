BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 3 septembre 2018



Lancement du Loto du patrimoine : la Maison Rouge de Saint-Louis figure dans la liste des monuments en péril

Des millions attendus pour le patrimoine: un grand loto est lancé à partir de lundi pour restaurer des monuments historiques, piloté par l'électron libre Stéphane Bern qui veut mobiliser les Français autour de cette opération inédite. Parmi les 18 sites "en péril" sélectionnés figure Le domaine de la Maison Rouge de Saint-Louis. Cette maison de maître reflète une grande partie de l'histoire coloniale de La Réunion. Elle est classée monument historique depuis 2004.

Chancégal, lauréate de l'appel à projets de Marlène Schiappa

L'association réunionnaise vient de remporter l'appel à projets de la Secrétaire d'Etat Marlène Schiappa pour mener une action de sensibilisation à l'égalité des sexes au courant de l'année 2019. Une consécration supplémentaire pour Fabienne Rubira et Sophie Leroux qui travaillent depuis 2001 à changer les mentalités et défendre la place de la femme réunionnaise dans la société.

A Saint-Pierre : des formations gratuites pendant la semaine de l'innovation

Du 10 au 14 septembre 2018, la Semaine de l'Innovation réunira des porteurs de projets et des entreprises en recherche d'idées nouvelles autour de l'association Innovons Réunion. Et d'un thème porteur : construire et développer son modèle d'affaires pour innover. La formation, organisée en partenariat avec la Technopole de La Réunion et l'Université de La Réunion, affiche déjà complet mais des places restent disponibles pour l'Afterwork du 11 septembre, ouvert à 80 participants, à Saint-Pierre.

SOS Arnaques : les mensonges d'une fausse société d'assurances

Un virement de 30 euros en guise de bienvenue, un essai de 30 jours de l'assurance contre le vol et le bris de téléphone et les pannes d'électroménager et un smartphone en cadeau... Et en prime une jolie voix de nana, plutôt éduquée, sans faute de syntaxe. Tentant non ? Sauf que pour valider le truc, il fallait donner son IBAN là tout de suite... et puis tester une assurance de bris de téléphone en 30 jours, je ne vois pas vraiment ce que je pourrai tester, non ? Donc j'ai raccroché en évoquant du boulot. Rappelez-moi demain... Sauf qu'à mon avis, la minette, elle a compris et ne rappellera pas. Tant mieux parce qu'il parait que le numéro est surtaxé.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie, de la pluie et... du soleil dans l'Ouest

Matante Rosina va passer sa journée sur les plages de l'Ouest où il fera assez beau. Elle est sûre d'elle : il y aura beaucoup d'averses à Saint-Denis et dans l'Est, sans parler du vent... Bref, aujourd'hui Matante Rosina ne bougera pas du sable, elle craint trop la pluie et ne retrouve pas son parapluie... Et chez vous, vous voyez de gros nuages?