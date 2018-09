Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Jugés en comparution immédiate pour des faits de vol avec violences en réunion, les deux hommes âgés de 18 et 20 ans, tous deux récidivistes, ont été condamnés à 4 ans dont deux ans ferme pour l'auteur du coup de cutter et 18 mois dont 6 ferme pour l'autre agresseur. Le troisième mis en cause étant mineur, il passera prochainement devant le tribunal pour enfants.

Pour rappel, Un gramoune avait été pris pour cible par trois hommes dans le quartier du Carré Cathédrale à Saint-Denis jeudi 30 août, dans la soirée. Refusant de donner sa carte bancaire et son code, il avait été frappé au visage et blessé à la gorge avec un cutter. La victime s'était vue délivrer 8 jours d'Interruption Totale de Travail.

Jugés en comparution immédiate pour des faits de vol avec violences en réunion, les deux hommes âgés de 18 et 20 ans, tous deux récidivistes, ont été condamnés à 4 ans dont deux ans ferme pour l'auteur du coup de cutter et 18 mois dont 6 ferme pour l'autre agresseur. Le troisième mis en cause étant mineur, il passera prochainement devant le tribunal pour enfants.

Pour rappel, Un gramoune avait été pris pour cible par trois hommes dans le quartier du Carré Cathédrale à Saint-Denis jeudi 30 août, dans la soirée. Refusant de donner sa carte bancaire et son code, il avait été frappé au visage et blessé à la gorge avec un cutter. La victime s'était vue délivrer 8 jours d'Interruption Totale de Travail.