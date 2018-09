Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans le parking de la Résidence Mondon aux Camélias pour une raison encore indéterminée. Aucune victime n'est à déplorer. Nous publions ci-dessous le communiqué de la SIDR.

"Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie s’est déclaré dans des véhicules garés au parking en sous-sol de la résidence Mondon, boulevard Mondon à Camélias. Quinze véhicules ont été endommagés, trois sont entièrement calcinés. L’incendie s’est propagé aux tuyaux d’évacuation d’eaux usées et à l’alimentation électrique du bâtiment.

Les pompiers sont intervenus hier pour maîtriser le sinistre. Aucun appartement n’a été touché et aucun blessé n’est à déplorer. Aucune évacuation de résident ou de relogement n’a été nécessaire.

Sur le plan matériel, les locataires sont privés d’ascenseur, de télévision, de téléphone et d’internet, les réseaux électriques étant détériorés selon les premières constations. Une partie de la façade avant de l’immeuble, les coursives et l’entrée du parking ont été également noircies.

La SIDR a dépêché ce matin une entreprise spécialisée pour réaliser les mesures conservatoires liées à ce type de sinistre et procéder aux travaux de remise en état des installations. L’agence SIDR des Camélias a invité les locataires incommodés par les fumées à consulter un médecin. Le service d’appels d’urgence soir et week-end de la SIDR n’a enregistré aucun appel des locataires de Mondon hier afin de signaler l’incendie.

En l’absence d’information des résidents et des services de secours, la SIDR regrette de n’avoir pas pu porter assistance à ses clients dans la journée de dimanche. La SIDR s’est rapprochée ce matin des services de Police pour déposer plainte afin qu’une enquête puisse déterminer l’origine du sinistre. Les locataires propriétaires des véhicules ont été invités à se rapprocher de leur assureur et des services de Police pour faire les déclarations et dépôts de plainte d’usage."