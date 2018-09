Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 heures

Matante Rosina va passer sa journée sur les plages de l'Ouest où il fera assez beau. Elle est sûre d'elle : il y aura beaucoup d'averses à Saint-Denis et dans l'Est, sans parler du vent... Bref, aujourd'hui Matante Rosina ne bougera pas du sable, elle craint trop la pluie et ne retrouve pas son parapluie... Et chez vous, vous voyez de gros nuages?

