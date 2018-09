Ce samedi 1er septembre 2018, les membres des collectifs de défense du DPM (domaine public maritime) et des riverains ont été reçus par le maire de Saint-Paul et son directeur de Cabinet en prévision de "notre annonce de venir ce jeudi 6 septembre 2018 pour poser un certain nombre de questions aux élus Saint-Paulois" indique le collectif dont nous publions le communiqué ci-dessous

"Durant cette réunion, plusieurs points ont été évoqués par le maire et les membres des collectifs. Dans les semaines à venir les dossiers seront mis sur la table et la gouvernance du DPM devrait se faire dans la plus grande transparence et le plus grand respect des loi.

Cette nouvelle gouvernance se mettra en place pour garantir un accès libre et gratuit à la plage avec toujours la préoccupation première de protégere notre environnement,protéger le lagon et sa biodiversité, les récifs coralliens ...

La prochaine étape de notre combat sera de lister tous les dossiers et d'en définir conjointement d'un calendrier de rencontre.

D'ores et déjà ce mercredi est prévu une première rencontre sur la concertation et la médiation de l'aménagement de l'Ermitage pour lequel a déjà été acté le remplacement de la zone piétonne par un aménagement paysagé et végétalisé d'espace de parking permettant l'accès aux zones de pic-nic.

Les rondavelles ne faisant plus parties du projet d'aménagement, la concertation devrait nous amener à définir les lieux et le mobilier urbain nécessaires pour l'accueil des usagers de la plage, les toilettes, les poubelles ...

Enfin, sur la partie du respect des lois et de la gouvernance du DPM, nous avons obtenu de la part du Maire, l'ouverture de dossiers tels que : la légitimité et la légalité de l'intervention de la SPL Tamarun, la gestion des rondavelles, les sentiers des pêcheurs, les murs en dur sur le trait de côte (responsable de l'érosion), les occupations illégales, les empiétements sur la plage, ...),

Nous aurons l'occasion de revenir vers vous et de partager l'avancement de nos travaux.

nous vous proposons de prendre connaissance des engagements du Maire dans le courrier de ce jour en pièce jointe.

Merci à l'ensemble des personnes qui nous ont soutenus et qui continuent à nous soutenir dans notre combat.

Le collectif de Défense du DPM