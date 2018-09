Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après une première tentative le 18 août 2018 qui avait réuni près d'une quarantaine de parents et gramounes, une vingtaine de parents se sont donnés rendez-vous ce lundi 3 septembre 2018 en début de matinée devant la préfecture, en réponse à l'appel lancé sur les réseaux sociaux depuis la métropole, où la rentrée a lieu aujourd'hui. En effet, un collectif invitait les parents à se rassembler devant toutes les préfectures pour protester contre la loi Schiappa et le projet d'éducation sexuelle à l'école. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre malgré les prises de parole rassurantes du Ministère de l'Education nationale et des académies, rappelant qu'en aucun cas les enfants seraient soumis à des travaux pratiques de masturbation à l'école ni à aucune initiation sexuelle, contrairement aux craintes de certains parents. Selon les services de l'Education nationale, les quelques "cours" dispensés dans les premières classes de l'école primaire sont plutôt des moments dispersés dans l'année pour répondre à des questions formulées par les enfants, réponses formulées avec des propos adaptés à leur âge, par des personnels (infirmières scolaires ou associations) formés. Quant à la Loi Schiappa, les parents présents estiment problématique le fait qu'aucune limite d'âge minimum ait été fixée pour le consentement des enfants à des relations sexuelles avec un adulte.

