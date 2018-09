Du 10 au 14 septembre 2018, la Semaine de l'Innovation réunira des porteurs de projets et des entreprises en recherche d'idées nouvelles autour de l'association Innovons Réunion. Et d'un thème porteur : construire et développer son modèle d'affaires pour innover. La formation, organisée en partenariat avec la Technopole de La Réunion et l'Université de La Réunion, affiche déjà complet mais des places restent disponibles pour l'Afterwork du 11 septembre, ouvert à 80 participants, à Saint-Pierre.

Atelier coaching, rendez-vous individuels, journée de sensibilisation étudiants, rencontre afterwork : les animations sont variées et s’adressent autour à des porteurs de projets encore étudiants qu’à des entreprises en recherche de conseils pour innover. Et c’est gratuit ! " Nous organisons quatre sessions d’une semaine par an, autour de thèmes variés, la créativité, la conduite du changement dans l’entreprise…, explique Véronique Stern, chargée de mission Innovation. Ces formations sont entièrement gratuites, financées par le Fond social européen. "

Des places disponibles pour l'Afterwork

Les ateliers, qui se déroulent pour partie à Saint-Denis et pour partie à Saint-Pierre, sont déjà complets. Y participent des créateurs d’entreprises-porteurs de projets (38%), des professionnels du secteur public-privé (12%) et des entreprises déjà installées (50%). Neuf étudiants déjà sélectionnés participeront aussi à la session spéciale étudiants du vendredi 14 septembre, à l’IAE à Saint-Denis, pour apprendre à créer et transformer un modèle d’affaires.

En revanche, l’Afterwork attend encore de nombreux participants. " Nous pouvons accueillir 80 personnes, qui, pendant une soirée, vont échanger des idées et renforcer leur réseau professionnel. Ces échanges d’expériences, toujours autour du thème de la session, enrichissent les entrepreneurs qui pourront aussi dialoguer avec notre coach invité, Régis Gillet, consultant et gérant du cabinet conseil Devinnov, autour des freins et des leviers du Business Model. "

D’une durée d’une heure pour la partie formation, cet Afterwork se poursuit en soirée sur le mode convivial. Une occasion de prendre contact avec Innovons Réunion afin de pouvoir s’inscrire à une future session de formation, aux places plus rares.

" Ces formations permettent un vrai soutien en coaching avec des professionnels reconnus, un suivi d’une durée de trois heures qui peut s’étendre sur trois mois après la formation ", souligne Véronique Stern. Sauf que pour en bénéficier, il faut être bien placé dans les starkings blocks, vu le succès remporté par les quatre sessions annuelles. La soirée Afterwork est une première prise de contact avec Innovons Réunion, pour suivre l’actualité des formations proposées par l’association. " Et réseauter ", conclut Véronique Stern.

ml/www.ipreunion.com