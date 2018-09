Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

Un virement de 30 euros en guise de bienvenue, un essai de 30 jours de l'assurance contre le vol et le bris de téléphone et les pannes d'électroménager et un smartphone en cadeau... Et en prime une jolie voix de nana, plutôt éduquée, sans faute de syntaxe. Tentant non ? Sauf que pour valider le truc, il fallait donner son IBAN là tout de suite... et puis tester une assurance de bris de téléphone en 30 jours, je ne vois pas vraiment ce que je pourrai tester, non ? Donc j'ai raccroché en évoquant du boulot. Rappelez-moi demain... Sauf qu'à mon avis, la minette, elle a compris et ne rappellera pas. Tant mieux parce qu'il parait que le numéro est surtaxé.

Un virement de 30 euros en guise de bienvenue, un essai de 30 jours de l'assurance contre le vol et le bris de téléphone et les pannes d'électroménager et un smartphone en cadeau... Et en prime une jolie voix de nana, plutôt éduquée, sans faute de syntaxe. Tentant non ? Sauf que pour valider le truc, il fallait donner son IBAN là tout de suite... et puis tester une assurance de bris de téléphone en 30 jours, je ne vois pas vraiment ce que je pourrai tester, non ? Donc j'ai raccroché en évoquant du boulot. Rappelez-moi demain... Sauf qu'à mon avis, la minette, elle a compris et ne rappellera pas. Tant mieux parce qu'il parait que le numéro est surtaxé.