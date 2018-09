Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Mohéli, l'une des îles de l'archipel des Comores, célèbrera ce mercredi 5 septembre 2018 sa 21ème Journée des tortues marines. "L'occasion de rappeler que le Parc Marine de Mohéli et les plages du village de Tsamia sont parmi les plages de ponte les plus importantes au monde avec lors du pic de ponte plus de 200 femelles qui montent en une nuit" note Stéphane Ciccione, directeur de Kelonia, l'observatoire des tortues marines de Saint-Leu. Le village de Tsamia a d'ailleurs fait de la tortue marine son symbole et lutte activement depuis des années contre le braconnage, ce qui démontre "qu'une protection efficace est possible" commente Stéphane Ciccione (Photo Stéphane Ciccione)

Mohéli, l'une des îles de l'archipel des Comores, célèbrera ce mercredi 5 septembre 2018 sa 21ème Journée des tortues marines. "L'occasion de rappeler que le Parc Marine de Mohéli et les plages du village de Tsamia sont parmi les plages de ponte les plus importantes au monde avec lors du pic de ponte plus de 200 femelles qui montent en une nuit" note Stéphane Ciccione, directeur de Kelonia, l'observatoire des tortues marines de Saint-Leu. Le village de Tsamia a d'ailleurs fait de la tortue marine son symbole et lutte activement depuis des années contre le braconnage, ce qui démontre "qu'une protection efficace est possible" commente Stéphane Ciccione (Photo Stéphane Ciccione)