Martine Ladoucette a pris ses fonctions ce lundi 3 septembre à l'ARS OI, en remplacement de François Maury, reparti à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Dès ce matin, trois syndicats sont déjà sur le pied de guerre : la CFDT- Santé et la FAFPHR et l'UNSA. Leurs munitions ? Les moyens insuffisants pour la santé mentale pour le premier, et la désindexation des primes des hospitaliers pour les deux autres sur fond de conflit avec la direction du CHU (photo d'illustration).

