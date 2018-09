Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 43 minutes

C'est le Centre de Ressource et d'Appui sur la Réduction du Risque Requin qui communique l'information sur les réseau sociaux. "En fin d 'après midi, un requin bouledogue de 2,2m a été pêché et a cassé la ligne d'un pêcheur professionnel travaillant au large entre Trois Bassins et l'Hermitage (appel CROSS). Les PAVAC du programme de pêche préventive sont déployées proches du littoral de Saint Gilles et Trois Bassins cette semaine depuis lundi"

