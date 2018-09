BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 4 septembre 2018



- Homéopathie : victime d'une "chasse aux sorcières"

- Requins - La carte des opérations de pêche en temps réel est en ligne

- Une nouvelle directrice à l'ARS OI - Les syndicats fourbissent déjà leurs armes et la tension monte

- TCO - Des bornes attendent les piles et les petites batteries usagées

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait toujours gris

Homéopathie : victime d'une "chasse aux sorcières"

La Faculté de médecine de Lille a annoncé le samedi 1er septembre qu'elle suspendait son Diplôme d'Université d'Homéopathie, dans l'attente des conclusions de la Haute Autorité de Santé (HAS). Un discrédit de plus pour cette spécialité médicale, enseignée en facultés de médecine depuis 30 ans, qui doit faire face à un feu nourri de contradicteurs depuis quelques mois, entre tribune à charge d'un collectif de médecins anti-homéopathie et décision du Ministère de la santé d'envisager le déremboursement des remèdes homéopathiques en cas d'efficacité non avérée. Des études sont en cours à la HAS, qui rendra son avis en février 2019. Le Syndicat National des médecins homéopathes français dénonce une "chasse aux sorcières".

Requins - La carte des opérations de pêche en temps réel est en ligne

Une carte indiquant en temps réel la position des engins de "capture ciblée" des requins tigre et bouledogue a été mise en ligne ce lundi 3 septembre 2018 par le centre de ressources et d'appui sur le risque requin. "Sur cette carte, les usagers de la mer à La Réunion peuvent retrouver les positions et heures de déploiement des engins de pêche (notamment le dispositif d'alerte de capture, PAVAC - ndlr) en temps réel, avec une persistance d'affichage de 3 et 6 heures respectivement après leur relève, ainsi que les captures ciblées (requins tigre et bouledogue) jusqu'à 5 jours après leur capture" précise le CRA réduction du risque requin.

Une nouvelle directrice à l'ARS OI - Les syndicats fourbissent déjà leurs armes et la tension monte

Martine Ladoucette prend ses fonctions ce lundi 3 septembre à l'ARS OI, en remplacement de François Maury, reparti à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Dès ce matin, trois syndicats sont déjà sur le pied de guerre : la CFDT- Santé et la FAFPHR et l'UNSA. Leurs munitions ? Les moyens insuffisants pour la santé mentale pour le premier, et la désindexation des primes des hospitaliers pour les deux autres sur fond de conflit avec la direction du CHU

TCO - Des bornes attendent les piles et les petites batteries usagées

Depuis ce lundi 3 septembre et jusqu'au 9 septembre 2018 se tient la semaine européenne du recyclage des piles. "Vous pouvez apporter vos piles et petites batteries usagées dans les bornes mises à disposition en magasins ou dans les 12 déchèteries" indique le TCO

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait toujours gris

Matante Rosina est grognon elle pensait pouvoir annoncer une bonne nouvelle mais que nenni ! Il va faire gris ce mardi 4 septembre 2018. Heureusement notre gramoune préférée se console en soulignant que toute façon la pluie c'est bon pour la terre... Ce qui est parfaitement vrai. Dites nous comment c'est chez vous