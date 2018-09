A La Réunion Raoul élève des jeunes taurillons. il participe à "l'Amour est dans le pré" l'émission de télé réalité de M6 et ce lundi 4 septembre 2018 il est devenu le premier candidat à embrasser une prétendante pendant le speed-dating. On range tous les mouchoirs, tout cela était préparé. "L'éleveur réunionnais, a conclu son rendez-vous galant avec sa prétendante Laetitia dans le dernier épisode de l'émission (...). En réalité, cette idylle avait commencé hors caméra" démystifie leparisien.fr.

"Trois jours avant la diffusion de son portrait sur M6, Raoul a fait la connaissance de Laetitia sur une foire de l’île de la Réunion : "Un ami en commun nous a présenté parce qu’il pensait qu’on pourrait bien s’entendre" a confié l’éleveur durant l’émission diffusée lundi soir. Après avoir passé l’après-midi à discuter, Raoul explique à la jeune femme qu’il participe à " L’Amour est dans le pré ". Après cette rencontre, les deux tourtereaux s’appellent et passent plusieurs heures à se raconter leur vie au téléphone" relate leparisien.fr.

L'éleveur parle de son idylle à la production de l’émission, qui informe que Laetitia a envoyé une lettre en secret pour y participer rapporte lefigaro.fr

Le jour du speed dating Raoul et Laetitia se rendent compte que la jeune femme est la seule prétendante au speed dating. "Aujourd’hui tu es la seule, demain tu seras la seule et j’ai envie que tu sois la seule " lui dit Raoul avant de l’embrasser,. Un baiser spontané qui n’est pas le premier pour les tourteraux :" pour être honnête, on s’était déjà embrassés avant" a confié l'éleveur au figaro.fr

Vous avez le droit de ressortir les mouchoirs si vous voulez écraser la petite larme d'émotion provoquer par cette information capitale...

