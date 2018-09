Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Le World Clean Up Day, collecte internationale dans plus de 150 pays le samedi 15 septembre 2018, se prépare à La Réunion. L'association Roulé mon Z'Avirons, coordonatrice de l'événement sur l'île, a déjà enregistré 22 lieux de collecte avec des nettoyages sur terre et sur mer, des initiatives scolaires, des impulsions collectives mais aussi le RSMA qui participe à cet élan exceptionnel... "Bien entendu, il est encore possible d'enregistrer d'autres lieux de ramassage" indique l'association

Le World Clean Up Day, collecte internationale dans plus de 150 pays le samedi 15 septembre 2018, se prépare à La Réunion. L'association Roulé mon Z'Avirons, coordonatrice de l'événement sur l'île, a déjà enregistré 22 lieux de collecte avec des nettoyages sur terre et sur mer, des initiatives scolaires, des impulsions collectives mais aussi le RSMA qui participe à cet élan exceptionnel... "Bien entendu, il est encore possible d'enregistrer d'autres lieux de ramassage" indique l'association