Finalement pas de grande nouveauté pour cette rentrée. Les programmes restent les mêmes, une sorte de phase test. Un bilan sera fait en fin d'année et la grille remaniée en fonction. Seule annonce, Gora Patel, le directeur régional de Réunion La Première, de retour après seize ans d'absence se lance un défi : faire entrer la station dans l'ère du numérique.

Une rentrée sous le signe de la " reconquête "

Gora Patel, directeur régional de Réunion La Première : " Une rentrée sur la nécessité de retourner sur le terrain et de retourner à travers la Réunion. C’est le travail que nous avons commencé d’abord dans le journal du soir et que l’on va poursuivre pendant les quelques années où je vais être ici à la Direction de Réunion La Première".

Nouveautés

Gora Patel : " On a commencé par reconduire toutes les émissions qui existaient jusqu’au 31 décembre et puis on va faire le bilan à la fin de l’année parce-qu’il n’y a rien de pire que d’arriver et de dire ‘tout ce que vous avez fait avant moi, c’était mauvais, je vais vous apprendre’ c'est comme ça qu'on va droit dans le mur et ce n’est pas le but. Il y a des talents, des compétences à l’intérieur de la maison, peut-être que ces compétences et ces talents ne sont pas suffisamment ou alors mal utilisés. L’important c’est de remettre les personnes là où elles sont le plus compétentes et au final on gagne.

Révolution numérique

Gora Patel : "On est en plein dans la révolution numérique ! C’est pour cela qu’il y a un délégué au numérique à nos côtés qui est une perle. Il nous apprend à travailler ensemble. Ce que nous, journalistes d’une génération précédente ne faisions pas automatiquement. On avait l’habitude de faire de la radio, de la télé et parfois du Net. Lui, nous apprend à penser d’abord Net et de décliner en Télé et en radio."

www.ipreunion.com avec RTL Réunion