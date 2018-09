BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 5 septembre 2018



- Mayotte - Le bureau de l'immigration de nouveau fermé, le symbole de la crise migratoire

- CHU : deux syndicats montent au front

- 2ème édition du Safthon - Alcoolisation foetale - La diminution des cas passe par la prévention

- gouvernement

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Et voila que le soleil est de retour

Mayotte - Le bureau de l'immigration de nouveau fermé, le symbole de la crise migratoire

La réouverture (même très partielle) n'aura duré que quatre jours. A l'origine, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation alors en visite à Mayotte pour la rentrée qui l'avait demandée. Car de nombreux enseignants étrangers contractuels en situation régulière se retrouvaient dos au mur. Leurs titres de séjour arrivaient à échéance. Le bureau des étrangers avait donc rouvert très partiellement le 30 août dernier. Après un mois de blocage, les manifestants avaient été délogées par les forces de l'ordre. Mais le 3 septembre, nouveau rebondissement. Des femmes âgées s'allongent devant la Préfecture et réclament la fermeture totale du bureau de l'immigration et de l'intégration. Ce bureau est devenu le symbole d'une crise qui s'enlise. Une crise diplomatique, sociale et économique qui touche toutes les franges de la population mahoraise.

CHU : deux syndicats montent au front

Lors d'une conférence de presse ce mardi 4 septembre, la Fédération Autonome de la Fonction Publique Hospitalière Réunion s'est interrogée sur les raisons et le coût d'une récente mission en Inde à laquelle participaient le Directeur général du CHU et un médecin, ainsi que deux personnes apparemment sans lien de subordination avec le CHU. L'UNSA-CHGM, pour sa part, est revenue sur l'épineux dossier de la désindexation des primes, s'inquiétant pour les salaires des prochains mois.

2ème édition du Safthon - Alcoolisation foetale - La diminution des cas passe par la prévention

À La Réunion, chaque année, 140 bébés naissent atteints par le syndrome d'alcoolisation foetale (SAF). Ce chiffre fait de notre île l'un des départements de France les plus touchés par ce phénomène. L'année dernière, le Safthon, une manifestation autour du SAF est lancé localement. Sensibiliser, informer et récolter des fonds pour prévenir ces troubles et aider les familles atteintes, voici les objectifs de l'événement. Le mot d'ordre : "il n'y a pas de consommation sans risque". Car un verre suffit. Le syndrome est encore peu connu de la population, pourtant, à La Réunion, 12 000 personnes en sont atteintes.

L'impôt sur le revenu sera prélevé à la source au 1er janvier 2019", assure Philippe

"L'impôt sur le revenu sera prélevé à la source au 1er janvier 2019", a confirmé mardi à TF1 le Premier ministre Édouard Philippe, après une semaine d'hésitations de l'exécutif.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Et voila que le soleil est de retour

Matante Rosina a le sourire en tranche papaye ce mercredi 5 septembre. Ce qu'elle a vu au fond de son pilon la rendu toute joyeuse : le soleil est de retour et même s'il y aura un peu de vent, la journée sera belle, promet notre gentille gramoune. Et chez vous, c'est comment ?