L'enquête publique sur la carrière de Bois-Blanc a rendu "un avis favorable sans aucune réserve" à la demande d'exploiter une carrière à ciel ouvert et d'une installation de tri de matériaux ainsi que d'une station de transit de produits minéraux et fabrication d'explosifs. Une décision qui provoque la colère de l'association Touch pa nout Roche, qui rappelle que l'intérêt général, notamment la santé des citoyens et la préservation du littoral, doit primer sur les intérêts privés. Et appelle à la mobilisation pour la troisième chaîne humaine dimanche 9 septembre 2018.

