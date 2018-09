Jusqu'ici, tout roulait, le projet d'aménagement de la zone boisée de l'Hermitage suivait son cours sans faire de vague.

Puis coup de théâtre, lundi 3 septembre, Karl Bellon, le porte-parole du Collectif de défense du Domaine Public Maritime (DPM) rend public un courrier envoyé par la mairie de Saint-Paul. Une phrase fait grand bruit, l'édile écrit " je confirme mon engagement [...] de ne pas rendre piétonnes les voies d'accès à cette zone et renforcer la création de parkings ". Alors là, emballement médiatique, chacun y va de son analyse, il y a les pour, les contre. La plus grande des confusions règne.

Finalement, piétonnisation du site ou pas? Difficile d’avoir une réponse claire même au sein de la mairie de Saint-Paul. Double discours, agent double, pas de fin mot de l’histoire.

Certaines voix s’élèvent et remettent en cause la crédibilité de la source de l’information : le Collectif de défense du DPM. " Comment ce Collectif qui prône la protection du Domaine Public Maritime peut-il se réjouir qu’à la place, on y mette un parking ? "

Puis une voix a fini par couvrir les autres, celle de Virginie Péron, déléguée à la politique environnementale à la mairie de Saint-Paul. Jusqu’ici, l’élue faisait partie de la majorité. Aujourd’hui rien n’est moins sûr. Dans les colonnes du Quotidien, Virginie Péron s’épanche " je songe à démissionner et de toute façon, je ne vais plus au Conseil municipal ". Contactée par nos soins, l’élue qui gère le dossier depuis trois ans est catégorique " il est hors de question que je laisse tomber ce projet en l’état, c’est à dire avec la piétonnisation. Si le Maire va à l’encontre du projet validé à deux reprises par le Conseil municipal, c’est sa responsabilité et il va falloir qu’il s’en explique ".

C’est une source proche et encore en accord avec Joseph Sinimalé qui a éclairé nos lanternes. " En l’état, le projet de piétonnisation a été arrêté car il ne rencontrait pas l’adhésion de toute la population, le Maire a donc décidé d’échanger avec ses administrés ".

Cette même source explique que plusieurs personnes se seraient plaintes de la difficulté à transporter marmailles, marmites, personnes âgées et/ou handicapées depuis le Jardin d’Eden (ndlr lieu d’arrêt des voitures dans le projet de piétonnisation) jusqu’à la plage de l’Hermitage.

Un projet devait pallier cela. Des navettes gratuites du TCO. Un projet prévu mais pas assez débattu, ni même budgétisé, cette alternative n’en est restée qu’à l’état de voeu pieu.

Quant à la prise de position de Virginie Péron, cette source d’expliquer : " que l’élue à la politique environnementale se soit sentie exclue de la prise de décision, c’est une chose mais cela reste la décision du maire ".

Cette source confirme aussi deux autres informations : le projet de revégétalisation de l’espace de l’Hermitage est maintenu.

L’autre nouvelle est plus politique : l’idée d’implanter des rondavelles est totalement abandonnée. C’est là un signal fort en direction de la population. Des rumeurs courraient, certains s’inquiétaient de voir les paillottes délogées (ndlr à cause de la fin de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et maritime ) venir occuper les rondavelles. Aujourd’hui, il n’en est plus question.

Il semblerait donc que Joseph Sinimalé ait pris sa décision, le projet de piétonnisation est abandonné. De la à dire définitivement, mieux vaut ne pas s’avancer.

Car il reste des zones d’ombre notamment l’enveloppe de 3,7 millions d’euros du FEADER. Le projet a été validé dans son ensemble, revégétalisation ET piétonnisation. L’un ne peut aller sans l’autre. Abandonner la piétonnisation, c’est donc faire une croix sur les 3,7 millions d’euros.

fh/www.ipreunion.com