Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

Matante Rosina a préparé son parapluie, elle a solidement attaché sa capeline et elle a renoncé à son bain de pieds dans la mer. Et pour cause, son fond de plion lui a révélé que ce jeudi 6 septembre 2018 il y aura de la pluie quasiment sur toute l'^le, des rafales de vents et une petite houle. Mais Matante Rosina se demande si le pilon, ce coquin, ne s'est pas trompé. Dites lui comment est le temps chez vous

