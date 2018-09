Le marché forain de la Rivière des Galets deviendra hebdomadaire à partir du dimanche 7 octobre 2018, annonce la commune du Port. inauguré ce dimanche 2 septembre et initialement prévu pour avoir lieu une fois par mois, il avait immédiatement rencontré l'adhésion de la population, souligne la mairie portoise dont nous publions le communiqué ci-dessous

"La ville du Port a inauguré le dimanche 2 septembre dernier le premier marché forain de la Rivière des Galets. À la suite de ce marché " test " qui a rencontré un succès populaire, la municipalité a décidé d’organiser un marché forain hebdomadaire dans le quartier, à partir du dimanche 7 octobre prochain.

Olivier Hoarau, Maire du Port, précise : "j’étais sur place avec les élus dimanche dernier et on a pu constater une forte demande de la population et des forains, on a souhaité y répondre favorablement !".

Quelques aménagements supplémentaires seront réalisés afin d’accueillir les clients et les forains dans les meilleures conditions possibles. La municipalité donne rendez-vous aux habitants de la Rivières des Galets, à l’ensemble des Portois et à tous les Réunionnais, à partir du 7 octobre, et tous les dimanches, sur l’ancienne route à coté du stade Nelson Mandela à la Rivière des Galets".