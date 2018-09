Mercredi 5 septembre 2018, à 08 h 55, les motards de l'arrondissement, en service de contrôle vitesse sur la RN 1 au niveau de Saint-Paul, Saint Denis/ Saint Pierre sur la commune de Saint-Paul, ont verbalisé un motocycliste circulant à la vitesse de 174 km/h soit une vitesse retenue de 165 km/h pour une vitesse limitée à 90 km/h.

Le contrevenant, âgé de 42 ans, pilotait une moto SUZUKI genre GSX-S1000A.

Il se rendait sur son lieu de travail à Saint-Gilles les Bains et semblait vouloir rattraper un automobiliste qui lui avait fait une queue de poisson.

Un dépistage alcoolémie et stupéfiants ont été effectués sur sa personne, qui ont été tous les deux négatifs.

La moto a été immobilisée sur les lieux de l'infraction et Son permis immédiatement dans l'attente d'une décision de suspension décidée par l'autorité administrative.