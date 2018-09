BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 6 septembre 2018



Piétonnisation à l'Hermitage : polémique et confusion

Jusqu'ici, tout roulait, le projet d'aménagement de la zone boisée de l'Hermitage suivait son cours sans faire de vague. Puis coup de théâtre, ce lundi 3 septembre 2018, Karl Bellon, le porte-parole du Collectif de défense du Domaine Public Maritime (DPM) rend public un courrier envoyé par la mairie de Saint-Paul. Une phrase fait grand bruit, l'édile écrit " je confirme mon engagement [...] de ne pas rendre piétonnes les voies d'accès à cette zone et renforcer la création de parkings ". Alors là, emballement médiatique, chacun y va de son analyse, il y a les pour, les contre et la confusion s'installe... Etat des lieux

La banane, les prix flambent

Intempéries, maladies, tempête Fakir, la production de bananes à La Réunion est mise à mal depuis le début de l'année. Alors que les producteurs se disent confrontés à une pénurie et un manque de moyens, les consommateurs voient les prix s'envoler : le kilo de bananes se vend en moyenne aujourd'hui 1 euro plus cher que le prix normal.

Dotations, subventions, revalorisations - Les limites de la politique du toujours moins

Toujours moins pour... Allez, au choix : les retraités, les communes, les écoles, les associations... Stop ou encore ? Quel est le secteur aujourd'hui qui échappe à la politique du toujours moins ? Moins de subventions, moins de dotations, moins de revalorisations en tous genres. Et moins de moyens surtout, même pour un secteur vital pour la société, comme celui de l'entreprise.

Saint-Benoît - Les sapeurs pompiers vont courir sur les berges de la Rivière des Roches

Le 26ème cross des sapeurs-pompiers va se courir ce samedi 8 septembre 2018 de 9h à 12h30 sur les berges de la Rivière des Roches à Saint-Benoît. La compétition réunira des sapeurs-pompiersde toute l'île et les Jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Ils s'affronteront sur des parcours différents allant de deux à dix kilomètres selon les catégories d'âge. Les coureurs sapeurs-pompiers ayant obtenu les meilleures performances défendrond les couleurs du SDIS 974 et de La Réunion lors de la finale nationale en mars 2019 dans l'Hérault

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie, du vent et une petite houle

Matante Rosina a préparé son parapluie, elle a solidement attaché sa capeline et elle a renoncé à son bain de pieds dans la mer. Et pour cause, son fond de plion lui a révélé que ce jeudi 6 septembre 2018 il y aura de la pluie quasiment sur toute l'^le, des rafales de vents et une petite houle. Mais Matante Rosina se demande si le pilon, ce coquin, ne s'est pas trompé. Dites lui comment est le temps chez vous