Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

C'est le centre de ressource et d'appui sur le risque requin qui l'annonce sur les réseaux sociaux : "relâche d'un requin nourrice fauve capturé et marqué sur PAVAC dans la baie de Saint-Paul. Certains requins nourrice fauve ont été capturés et marqués plusieurs fois au cours des différents programmes de pêche de prévention."

