Ce qui ne lui a pas plu : un accord au niveau national entre le MoDem (pourtant allié du parti présidentiel) et le LPA pour ne présenter personne face à Pierrick Robert dans la 7ème circonscription (Saint-Leu). Le parti de la majorité présidentielle a donc laissé le champ libre au frère du député invalidé. Résultat, aucun candidat sous la bannière La République En Marche. Henri Chane Tef nommé le 1er novembre dernier ne l'a pas supporté. Peut-être un peu candide sur le jeu des alliances et des désalliances politiques...

Il avait reçu un coup de téléphone de Paris hier, le jeudi 06 septembre. La consigne était claire : ne pas parler des dessous de la législative partielle dans la 7ème circonscritption. On lui avait même conseillé de manière plutôt ferme d'annuler sa conférence de presse du lendemain. Mais Henri Chane Tef a refusé de se laisser museler.

Car en apprenant qu'il n'y avait pas de candidat LREM, Henri Chane Tef était tombé de haut. D'autant que les militants LREM travaillaient déjà à pied d'oeuvre sur cette campagne pour la 7ème circonscription. Ils préparaient le terrain pour un potentiel candidat LREM. Un camouflet ! Cette petite stratégie, Henri Chane Tef ne l'avait pas vue venir "j'ai l'impression d'être un PDF (ndlr pot de fleur) dit-il. "Et je n'ai pas vu la condition des réunionnais s'améliorer depuis que je suis en place" poursuit-il. La désillusion.

Henri Chane Tef claque la porte. Et c'est théâtral ! Ce vendredi 07 septembre matin, le référent local LREM avait convié la presse à une conférence. L'objet de la rencontre : les élections européenne, municipales, législative dans la 7ème circonscription, la rentrée sociale du gouvernement, la rentrée politique de LREM Réunion, le projet politique et stratégique LREM Réunion et le calendrier politique. Mais pas un mot sur son départ, effet de surprise total, surtout que le référent local n'avait pris ses fonctions qu'en novembre dernier.

En plus d’un désaccord stratégique si ce n’est idéologique, le bénédictin de 69 ans évoque aussi des problèmes de santé.

De l’agitation donc au sein de LREM local. À La Réunion, le parti a du mal à trouver sa voix et à se stabiliser. Henri Chane Tef avait succédé à Karine Garcia en tant que référent local à la suite d’une lutte confraternelle. Reste à savoir qui prendra sa place.

fh/www.ipreunion.com