BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 7 septembre 2018



Cirano : un groupe multimédias dans un bâtiment historique de Saint-Denis

Les bâtiments historiques qui abritaient FR3, devenu RFO puis Réunion la Première sur le Barachois à Saint-Denbis reprennent vie sous l'impulsion du groupe Cirano. Inaugurés ce jeudi 6 septembre 2018, le site regroupe une salle de spectacle, une terrasse, plusieurs restaurants mais surtout des studios IP en timeshare, partagés par plusieurs radios. "Une première mondiale" note le président du groupe multimédias Mario Lechat.

Jeux des iles : les financer, c'est du sport !

Le collectif Prezisports, qui rassemble 13 Ligues sportives de l'île, est ressorti un peu serein de sa réunion avec la Direction régionale de la jeunesse et des sports jeudi 6 septembre 2018. Si les obstacles sur le financement des Jeux des îles semblent moins infranchissables qu'il y a quelques semaines, tout n'est pas rose dans le monde du sport. Surtout pas les financements.

Près de 490.000 foyers fiscaux ont déclaré leurs revenus en 2018

Lors d'une conférence de presse donnée jeudi 6 septembre la direction des Finances publiques a fait le point sur la campagne des avis d'impôts 2018. Cette dernière était principalement axée sur la mise en place du prélèvement à la source en janvier 2019, la généralisation de la déclaration en ligne et la réforme de la taxe d'habitation. Les contribuables réunionnais ont joué le jeu puisque "nous sommes à + 9.000 déclarations par rapport à l'année dernière," commente Gilles le Poder, responsable du Pôle Gestion Finances, soit 490.000 foyers fiscaux.

Saint-Pierre - Un forum pour les métiers de l'hôtellerie et de la restauration

La 5e édition du forum des métiers de l'hôtellerie et de la restauration se tiendra le mardi 11 septembre 2018 à Hôtel Villa Delisle à Saint-Denis. Six entreprises "majeures" de ce secteur d'activité participeront à cet événement organisé par Pôle Emploi la Mission Locale et leur partenaires.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il pleut, il pleut, il pleut

Matante Rosina a beau écarquiller les yeux, la seule chose qu'elle voit au fond de son pilon est de la pluie, de la pluie et encore de la pluie. Elle voit aussi que le vent vient corser l'affaire. Tout cela ne lui plaît pas trop mais elle se console en se disant dit qu'après la pluie le beau temps viendra forcément. Dites nous comment est le temps chez vous