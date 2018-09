BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 8 août 2018



Pas de Bellecombe, le site pourrait changer de nom

Tout est parti d'une épiphanie de Michel Vergoz, le Maire de Sainte-Rose. Lors d'une conférence sur le Volcan l'année dernière, l'édile apprend l'histoire de l'expédition de 1768. Le gouverneur de l'île de l'époque, Guillaume Léonard de Bellecombe, a donné son nom au site mais c'est Jacob qui a montré . Suite à cette conférence, Michel Vergoz n'a plus qu'une lubie, rendre à César ce qui est à César ou plutôt rendre à Jacob ce qui est à Jacob.

Mais quel est ce temps... 2018 - Des torrents d'eau en début d'année, une chaleur exceptionnelle en août

Jacques Écormier, le chef prévisionniste de Météo France Réunion dresse le bilan de cette année 2018 déjà bien entamée. Marquée par un cyclone Fakir exceptionnel rapide mais intense, un mois d'août historiquement chaud et sec, un hiver austral sans doute plus doux qu'en 2017. Et de manière plus large, le prévisionniste parle de réchauffement et de dérèglement climatiques.

L'Odhiraton : un vrai don contre les maladies métaboliques

La deuxième édition de l'Odhiraton bat son plein jusqu'au dimanche 9 septembre. Belle occasion de s'informer sur la prévention du diabète, de l'hypertension et de l'obésité, des maladies qui font des ravages à La Réunion. D'y aller de son petit don pour financer la recherche localement. Et de participer à une grande fête autour de la danse sur le front de mer à Saint-Leu le dimanche 9 septembre avec la présence annoncé d'Annabelle Lebreton, seconde dauphine de Miss Réunion 2018 et marraine de cette manifestation.

Le Port - 280 champion(ne)s récompensé(e)s au cours d'une soirée de gala

C'était soir de gala ce vendredi 7 septembre 2018 au complexe sportif du Port. Représentants toutes les disciplines, voile, foot, gymnastique, natation, basket, handball, moto, judo, karaté.... 280 sportifs portois ont été récompensés pour les titres de champions ou leur podium au niveau local, national et international. Une ben belle façon de mettre à l'honneur le travail et les efforts de ces jeunes sportives et sportifs tout au long de l'année

En Côte d'Ivoire, on ne pleure pas les centenaires défunts, on les fête

Surnommés "le Vieux", "le Kôrô" ou "Nanan", les vieillards centenaires sont toujours célébrés en Côte d'Ivoire, même à leur décès, en raison du respect traditionnel quasi divin dont les anciens font l'objet dans un pays où l'espérance de vie n'est que de 55 ans environ.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil pour le début du week-end

Matante Rosina est contente : le soleil est de retour ce samedi 8 septembre 2018. Elle va pouvoir ranger son parapluie et son imperméable, même si quelques gouttes timides tomberont du ciel dans l'après-midi. Dites lui comment est le temps chez vous