Après avoir dû retarder son ouverture suite à une interdiction de la commission de sécurité signifiée le vendredi 3 août 2018, la discothèque " Le Schiva " a finalement été inaugurée vendredi 7 septembre en soirée. Une ouverture qui déclenche l'indignation de la fédération tamoule, qui a reçu le soutien du groupe interreligieux et du CRAN.

Ce samedi matin 8 septembre, la Fédération tamoule de La Réunion a clairement exposé ses motifs de mécontentement devant le mémorial des Engagés, lieu hautement symbolique de l’histoire de la diversité réunionnaise. Pour la Fédération tamoule, le nom de cette discothèque est une atteinte à la laïcité, une offense à leur foi, comme Imaz Press l’avait déjà évoqué le vendredi 3 août.

Le groupe de dialogue interreligieux de La Réunion, dont l'évêque de La Réunion, Mgr Aubry, et le secrétaire du groupe de dialogue Omar Issop-Banian ainsi que le CRAN étaient présents aux côtés de des représentants de la Fédération tamoule.

Comme la Fédération tamoule l’avait déjà dit en août 2018, elle a rappelé les règles du respect de la croyance de chacun : "Nous osons espérer qu'il ne viendrait jamais à l'idée de quiconque de baptiser une boîte de nuit "Jésus", "Vierge Marie", "Guandi", "Mohamed", "Allah", "Mariamman", "Karli" ou "Bouddha".

Pour la Fédération tamoule, il s’agit là d’un choix commercial qui "foule les valeurs d'un vivre-ensemble tant vanté sur notre terre réunionnaise" et d’un "reflet d'un manque de respect". Et malgré les différentes tentatives de médiation initiées depuis quelques semaines entre le gérant de la discothèque et groupe de dialogue interreligieux de La Réunion aux côtés de la Fédération tamoule, le dialogue n’avance pas.

Le gérant refuse derechef l’idée même d’un changement de nom pour sa discothèque, même au nom du respect des traditions religieuses, du fait qu’il s’agirait d’une licence et que d’autres discothèques en métropole doivent ouvrir sous ce nom.

Un appel lancé à la population

ml/www.ipreunion.com