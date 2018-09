Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 heures

Jacques Écormier, le chef prévisionniste de Météo France Réunion dresse le bilan de cette année 2018 déjà bien entamée. Marquée par un cyclone Fakir exceptionnel rapide mais intense, un mois d'août historiquement chaud et sec, un hiver austral sans doute plus doux qu'en 2017. Et de manière plus large, le prévisionniste parle de réchauffement et de dérèglement climatiques.

