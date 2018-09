"Ce mercredi 5 septembre 2018, au smartstore de Saint Denis, Mireille Helou directrice Orange Réunion Mayotte, et Kevin Allamelou, président de l'association GeekAli procédaient à la remise des lots du jeu Batali qui se déroulait le 11 et 12 août 2018 au salon GeekAli" informe Orange dans un communiqué que nous publions ci-dessous

"• Les gagnants

- Samuel Imary-Issarambe remporte une Télévision 4K.

- Frederic Isambert repart avec un bon d’achat de 150€.

- Damien Collet gagne Casque audio de gamer.

• La puissance des réseaux Orange au service de l’Esport

Aujourd’hui, le jeu vidéo est devenu la deuxième industrie culturelle en France derrière l’édition. Son chiffre d’affaire est en constante croissance et on l’estime à 4.3 milliards d’euros en 2017 et génère de nombreux nouveaux métiers (joueurs, agents, commentateurs, influenceurs etc.).

L’Esport désigne la pratique compétitive du jeu vidéo, où les meilleurs joueurs s’affrontent sur des compétitions individuelles ou par équipes. Cette pratique connait un essor considérable ces dernières années, grâce notamment aux smartphones et à l’amélioration des réseaux et des débits. C’est donc tout naturellement qu’Orange, réseau mobile numéro 1 et opérateur leader dans le déploiement de la fibre FTTH, accompagne le développement de cette filière à la Réunion.

Depuis 2017, Orange a notamment soutenu l’Esport à travers plusieurs événements :

- L’organisation d’un tournoi, lors du Ti picnic à Saint André en 2017 et l’envoi du lauréat à l’Africa Game Show, que le réunionnais remportera.

- La venue de Kayane, joueuse professionnelle, pour une Kayane session, à la Cité des Arts en Octobre 2017.

- Et plus récemment en étant partenaire du salon GeekAli, le salon de l’univers geek à la Réunion en Aout 2018 organisé par l’Association GeekAli.

Selon Kevin Allamelou, président de l’association GeekAli : "je suis heureux qu’Orange, soit à la pointe de l’innovation et se positionne avec force dans le développement de l’Esport. C’est une filière pleine d’avenir avec de véritables talents".

Selon Mireille Helou, directrice Orange Réunion Mayotte " Il est important pour Orange d’être un partenaire pionnier de l’Esport à La Réunion. En tant que leader du numérique sur le territoire, notre objectif est d’une part d’offrir grâce à nos réseaux un débit qui leur accorde rapidité et réactivité dans leur pratique du jeu vidéo et d’autre part de faire émerger de nouveaux talents dans l’île".