Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du 3 au 7 septembre 2018 sur Imaz Press :



- Lundi 3 septembre - Lancement du Loto du patrimoine : la Maison Rouge de Saint-Louis figure dans la liste des monuments en péril

- Mardi 4 septembre - Homéopathie : victime d'une "chasse aux sorcières"

- Mercredi 5 septembre - CHU : deux syndicats montent au front

- Jeudi 6 septembre - Mort de deux lycéens à Saint-André : Loïc Garçon condamné à 3 ans de prison ferme

- Vendredi 7 septembre - Cirano : un groupe multimédias dans un bâtiment historique de Saint-Denis

Des millions attendus pour le patrimoine: un grand loto est lancé à partir de lundi pour restaurer des monuments historiques, piloté par l'électron libre Stéphane Bern qui veut mobiliser les Français autour de cette opération inédite. Parmi les 18 sites "en péril" sélectionnés figure Le domaine de la Maison Rouge de Saint-Louis. Cette maison de maître reflète une grande partie de l'histoire coloniale de La Réunion. Elle est classée monument historique depuis 2004.

La Faculté de médecine de Lille a annoncé le samedi 1er septembre qu'elle suspendait son Diplôme d'Université d'Homéopathie, dans l'attente des conclusions de la Haute Autorité de Santé (HAS). Un discrédit de plus pour cette spécialité médicale, enseignée en facultés de médecine depuis 30 ans, qui doit faire face à un feu nourri de contradicteurs depuis quelques mois, entre tribune à charge d'un collectif de médecins anti-homéopathie et décision du Ministère de la santé d'envisager le déremboursement des remèdes homéopathiques en cas d'efficacité non avérée. Des études sont en cours à la HAS, qui rendra son avis en février 2019. Le Syndicat National des médecins homéopathes français dénonce une "chasse aux sorcières".

Lors d'une conférence de presse ce mardi 4 septembre, la Fédération Autonome de la Fonction Publique Hospitalière Réunion s'est interrogée sur les raisons et le coût d'une récente mission en Inde à laquelle participaient le Directeur général du CHU et un médecin, ainsi que deux personnes apparemment sans lien de subordination avec le CHU. L'UNSA-CHGM, pour sa part, est revenue sur l'épineux dossier de la désindexation des primes, s'inquiétant pour les salaires des prochains mois.



Le jeune chauffeur qui avait mortellement fauché un groupe de piétons le lundi 25 septembre 2017 à Saint-André a été condamné à 3 ans de prison ferme avec maintien en détention, annulation de son permis de conduire et interdiction de le repasser avant 5 ans. Roulant à vive allure, il avait perdu le contrôle de son véhicule au niveau du lycée Jean Perrin. Il était monté sur le trottoir et avait tué une jeune fille de 16 ans et un jeune homme de 17 ans. Une troisième lycéenne de 17 ans avait été grièvement blessée. Le parquet avait requis six ans de prison avec annulation du permis de conduire et interdiction de le repasser pendant dix ans.

Les bâtiments historiques qui abritaient FR3, devenu RFO puis Réunion la Première sur le Barachois à Saint-Denbis reprennent vie sous l'impulsion du groupe Cirano. Inaugurés ce jeudi 6 septembre 2018, le site regroupe une salle de spectacle, une terrasse, plusieurs restaurants mais surtout des studios IP en timeshare, partagés par plusieurs radios. "Une première mondiale" note le président du groupe multimédias Mario Lechat.

