Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Fermée ce matin dès 6h30 pour des travaux de purge, la route du Littoral est ré-ouverte sur quatre voies entre Saint-Denis et La Possession. Prudence si vous l'empruntez : le dimanche, les gendarmes veillent toujours aux excès de vitesse et autres étourderies... Et ce serait trop dommage de finir le week-end avec de la tôle froissée. Bonne route à tous !

