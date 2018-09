Et de trois. Après le succès des deux premières chaînes humaines, les collectifs Touch Pa Nout Roche (TPNR) et Touch Pa Nout Marmailles, en organisent une troisième. Elle aura lieu à partir de 9h30 ce dimanche 9 septembre sur la plage de Bois Blanc aux Avirons. "La population est énervée, explique Elodie Marais, porte-parole de TPNR. Nous ne sommes pas écoutés : ni par le Préfet ni par La Région. Mais on ne baissera pas les bras." Le combat contre le projet de carrière d'extraction de roches pour la construction de la NRL, située à Bois-Blanc se poursuit donc pour les habitants.

"Tout le monde main dans la main, tous opposés au projet de la carrière", résume Elodie Marais. La chaîne humaine géante sera composée de responsables associatifs, d’élus, de collectifs pour l’environnement, de citoyens engagés. Parrainé par TPNR, l’évènement est à l’initiative du collectif Touch Pa Nout Marmailles, composé des mamans des Avirons, de l'Etang-Salé et de Saint-Leu. Les années précédentes, ces dernières avaient symboliquement protesté en marchant sur le sentier des pêcheurs entre la Pointe des Avirons et Bois Blanc.

Eaux polluées, poussières, circulation de poids-lourds, bruits, risques sanitaires… La carrière de 55 hectares peut avoir de graves conséquences pour l’environnement, la santé et la tranquillité des habitants selon le collectif TPNR. D’autant plus que six établissements scolaires seront à proximité, dans un périmètre de moins d’un kilomètre. "La mobilisation marche : en trois ans et demi, il n’y a pas eu un seul coup de pelle sur le site," explique la porte-parole de TPNR.

Avis favorable de la commission d'enquête

La colère des militants anti carrière est d'autant plus forte que les commissaires enquêteurs sur la carrière de Bois-Blanc ont rendu "un avis favorable sans aucune réserve" à la demande d'exploiter une carrière à ciel ouvert et d'une installation de tri de matériaux ainsi que d'une station de transit de produits minéraux et fabrication d'explosifs. Une décision qui a donc provoqué la colère de l'association Touch pa nout Roche, qui rappelle que l'intérêt général, notamment la santé des citoyens et la préservation du littoral, doit primer sur les intérêts privés. Et appelle à la mobilisation pour la troisième chaîne humaine dimanche 9 septembre 2018.

Deux autres enquêtes publiques, lancées autour du projet d'exploitation de la carrière de Bois Blanc en 2015 et fin 2016, s’étaient conclues par un avis négatif. La troisième, diligentée entre fin juin et fin juillet 2018 vient en revanche de recevoir un avis favorable.

Un avis consultatif favorable rendu par les trois commissaires-enquêteurs favorable " sans réserve " de leur part " à condition que le projet soit mené en conformité avec l’ensemble des normes législatives et réglementaires le régissant ainsi que les recommandations et prescriptions des différents schémas d’aménagement du territoire réunionnais ".

Médiation recommandées pour calmer la polémique

Les commissaires-enquêteurs précisent aussi quelques recommandations, notamment " la réalisation d’une médiation auprès de la population directement concernée ". Dans le rapport rendu, les enquêteurs font en effet mention de la forte opposition de la population quant à l'extraction des roches sur les sites situés non loin des habitations. Ils préconisent aussi l'installation de capteurs apposés sur les fondations des ponts de la route des tamarins, pour analyser l’impact des tirs de mines sur cet axe tout proche de l’éventuel futur site d’extraction.

Cette décision à titre consultatif est donc rendue publique trois jours avant le rassemblement de la troisième nouvelle chaîne humaine contre la carrière de Bois-Blanc, qui aura lieu ce dimanche 9 septembre 2018.

Appel à la mobilisation générale dimanche

Touch pa a nout roche ne baisse pas les bras : " C’est dans l’écœurement, la colère la plus totale que nous vous annonçons que la commission d’enquête rend aujourd’hui 06 septembre 2018 un avis favorable sans aucune réserve ". Et de dénoncer la non prise en compte des remarques, même à minima : " Les avis des ingénieurs, médecins et spécialistes ont été tout aussi balayés que ceux de l'ensemble des citoyens !!! ", s’indigne le collectif. Pour Touch pa a nout roche, les trois commissaires-enquêteurs " se sont contentés tout simplement de faire un copier/coller du dossier de l’exploitant-dynamiteur SCPR ".