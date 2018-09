Organisée par par l'unef (union nationale des étudiants de France) une bourse aux livres aura lieu ce lundi 10 septembre 2018 (le matin est réservé aux adhérents de l'Unef) et mardi 11 septembre de 9 heures à 16 heures dans l'Espace de Vie Étudiante. sur le campus du Moufia et le mercredi 12 septembre de 9 heures à 16 heures dans le hall, du bâtiment T. Le matin est réservé aux adhérents de l'Unef (Photo d'ilustration)

"Cet événement a pour objectif de récupérer les livres des étudiants de L2, L3 et de masters pour les revendre à tout étudiant qui pourrait être intéressé et tout cela à un prix beaucoup moins élevé que dans le privé. Ce principe permet aux étudiants qui vendent de se faire un peu d'argent en début d'année et aux étudiants qui achètent d'économiser sur l'achat de leurs livres", indique l'Unef.

