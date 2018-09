Il y a une semaine " le Loto de patrimoine " faisait sa petite place dans les étagères des buralistes. Matérialisée en grille de loto à 3 euros et en jeu de grattage à 15 euros, cette opération a pour objectif le sauvetage et la rénovation des monuments en péril, notamment du domaine de Maison-Rouge à Saint-Louis. A La Réunion, même si de premier abord les gens ne pas semblent au fait d'une telle initiative, le succès a été presque immédiat.

"Le jeu à gratter marche assez bien et j’avoue que j’ai été le premier étonné : un jeu à 15 euros c’est tout de même un budget pour un grattage !" s’amuse Nicolas, buraliste dans la rue Juliette Dodu à Saint-Denis. A l’initiative du ministre de la Culture Françoise Nyssen et défendu par Stéphane Bern, ce Loto du patrimoine lancé lundi 3 septembre tentent beaucoup de joueurs réunionnais. Marie-Josée a ainsi déjà joué trois fois au grattage et même si elle n’a pas gagné, elle ne regrette pas ses 45 € dépensés "pour le patrimoine. Après tout, une petite partie va à la rénovation des sites en danger." En effet, pour chaque ticket vendu, 1,52€ est reversé à la Fondation du patrimoine qui espère récolté entre 15 et 20 millions d’euros pour 270 sites historiques dont 18 en péril. Pour le "Super Loto", organisé en parallèle, l’organisme touche 0,72€ sur les 3 euros de mise.

Ma contribution au #lotopatrimoine chez @LesBuralistes avec la @FDJ pour soutenir la #MissionBern avec la @fond_patrimoine. Grille de tirage à 3€ et ticket de grattage à 15€, il y en a pour tous les joueurs. C’est une contribution volontaire ! Merci pour vos messages de soutien pic.twitter.com/GE65s57N9o — Stéphane Bern (@bernstephane) 4 septembre 2018

Dans 18 monuments en péril sélectionné figure le Domaine de Maison-Rouge à Saint-Louis. Cette maison de maître, classée historique depuis 2004 reflète une grande partie de l'histoire coloniale de La Réunion. Elle sera ainsi restaurée en priorité grâce aux futures recettes du loto. Mais dans la rue, beaucoup l’ignore : "Ah bon ? Un monument réunionnais ? Lequel ?", entend-on un peu partout. Dans le bureau de tabac de Nicolas, ce sont les même questionnement "La plupart des joueurs se plaignent et nous disent 'Oh La Réunion va encore être oubliée', alors nous leur précisons."

Le jeu à gratter en rupture de stock

Des deux jeux proposés, c’est le grattage Mission Patrimoine à 15 euros qui fonctionne le mieux. Pour la Française des Jeux (FDJ), "la bonne cause" encourage beaucoup à tenter leur chance. Ainsi, sur les 46.000 tickets livrés à La Réunion, il n’en reste presque plus… "Nous serons probablement en rupture de stock cette semaine. Mission patrimoine a très très bien marché." Les gains attirent aussi... Le jackpot s’élève à 1,5 million d’euros, un montant colossale pour un jeu à gratter, du jamais vu. Pour les moins chanceux, En jouant, la FDJ assure que vous avez au moins une chance sur trois de remporter au minimum 15 euros, soit votre mise.

Pour la grille à 3 euros, la société évoque un lancement timide qui n’est finalement pas étonnant pour un Super Loto. "Les joueurs attendent généralement le premier tirage pour se précipiter." Celui-ci aura lieu le mercredi 12 septembre, "on attend une foule chez les buralistes après cette date" estime la Française des Jeux.