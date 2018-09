La 11ème édition d'Odyssea à La Réunion aura lieu les 3 et 4 novembre à l'Etang-Salé. Cette manifestation est ouverte à toutes et à tous. Les fonds récoltés serviront à lutter contre le cancer du sein.

Les inscriptions se poursuivent pour l’édition 2018. Le plus grand rassemblement sportif et solidaire de l’île de la Réunion ouvert à 20 000 personnes cette année. Que ce soit en groupe, en famille ou entre amis, il est possibl de participer aux courses et aux marches du samedi matin au dimanche matin.

Retrouvez le programme complet et les modalités d’inscriptions 2018 sur le site de l’association.

